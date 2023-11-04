Жители Петрозаводска рискуют переломать ноги

Ходить по лестнице на улице Железнодорожная в Петрозаводске опасно для жизни. Об этом предупреждают подписчики паблика «Подслушано в ПТЗ».

"Страшно смотреть, как по ней спускаются и поднимаются люди, особенно пожилого возраста",

- пишут петрозаводчане.

Горожане подчеркивают, что фото сделано 4 ноября. Лестница вся покрыта льдом, попыток что-либо убрать после снегопадов не предпринималось.

Завтра, 5 ноября, с учетом погодных условий и обещанного гололеда, ходить по лестницам в районе Первомайского проспекта будет особенно опасно. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».