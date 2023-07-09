09 июля 2023, 17:47
Жители Петрозаводска рассказали, как выбирают супругов
Горожане назвали главные качества идеальной второй половинки
В тройку характеристик настоящего мужчины, по мнению петрозаводчанок, входят ответственность, честность и ум. Такие результаты в ходе опроса получили специалисты портала SuperJob.
Но замуж выходить жительницы Петрозаводска хотят за обладателей других качеств – доброты, надежности и порядочности.
Мужчины в Петрозаводске ценят в женщинах ум, верность, доброту и красоту. Однако жениться хотят на красивых, это главное. Ум и верность тоже важны, но находятся на втором плане.
Что касается идеального партнера, жительницы города считают, что такой мужчина добр, с чувством юмора, надежен верен и щедр. // фото: www.freepik.com