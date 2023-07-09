Карельские ученые создали прибор, который спасет деревянные храмы

Карельские разработчики представили прибор, который заранее предупредит о начале разрушения деревянных изделий. Умное устройство поможет сохранить объекты деревянного зодчества. Патент на изобретение уже оформлен, сообщили в правительстве Карелии.

Прибор отслеживает самые малейшие изменения в структурах древесины на начальной стадии. С таким устройством будет гораздо проще следить за состоянием старинных церквей, часовен, домов. Его создал Тиммо Гаврилов с коллегами из ПетрГУ.

Прибор маленький, оснащен сенсорами, может работать 24 часа в сутки. Датчики подключают к деревянной конструкции, они каждые пять секунд передают информацию на подключенное к интернету устройство - планшет, телефон или телевизор.

Если параметры превышают норму – значит, начался процесс гниения. Надо изменить температуру и влажность воздуха. // фото: из официальных источников