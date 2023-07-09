Горбуша не пришла на нерест в соседнем с Карелией регионе

Рыбаки в Мурманской области жалуются на отсутствие горбуши. Она каждые два года приходит на нерест в Умбу и Варгузу, туда съезжаются рыбаки со всей России. На этот раз хода лососевых почему-то нет, пишут «Новые известия».

Рыбаки решили, что виноваты промысловики, которые перекрыли сетями устья рек и забрали всю горбушу. Ситуацию проверили, подключились в том числе региональное правительство, прокуратура, ФСБ и пограничники.

Оказалось, что компании не виноваты – они сами остались без рыбы. При квоте на 1200 тонн выловили лишь сорок тонн.

Как рассказали в Мурманрыбводе, причину отсутствия горбуши сложно понять. Хотя Белое море перекрыто сетями, но это сделали законно. Неводы не перекрывают ход горбуши полностью. // фото: www.freepik.com