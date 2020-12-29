Жители Петрозаводска остались без отопления из-за крупной аварии

Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова произошла авария на теплосети. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

Сейчас коммунальщики начали работу по ликвидации повреждения. В сети снижается давление, потребителям отключают отопление.

В ближайшие часы тепла не будет в некоторых домах по проспектам Ленина и Карла Маркса, на площади Кирова, на улицах Кирова, Андропова, Дзержинского, Куйбышева, Пушкинской, Свердлова, Титова. Полный список можно найти по ссылке.

Коммунальщики обещают вернуть отопление горожанам к 16 часам. Фото tv8.md