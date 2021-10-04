Жители Петрозаводска активно стали подавать документы на финские визы

С октября запрашивать визы в Финляндию разрешили тем, кто раньше имел финский шенген на несколько лет, а также планирующим деловую поездку. Подавать документы стали с первых дней. Активнее всего – жители Петербурга, следом за ними идут петрозаводчане, пишет Yle.

По словам пресс-секретаря генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Элины Саарилахти, в первый же день введения новых правил заявления о выдаче визы подали как минимум 500 петербуржцев.

Жители Северной столицы России забронировали 90 процентов доступных слотов в визовых центрах.

В Петрозаводске оказались заказанными 70 процентов мест бронирования, в Мурманске – 50 процентов, в Москве – 33.

Правда, новым категориям заявителей пока не удастся въехать на территорию Финляндии, даже если они получат визу.

Пограничные ограничения все еще сохраняются. В Финляндию пускают только туристов, привитых одобренными ВОЗ или ЕС вакцинами. // Фото: Kerstin Kronvall/ Yle