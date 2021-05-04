Жители Олонецкого района спасли деревню Лумбозеро от пожара

В деревне Лумбозеро, Олонецкого района Карелии, из-за короткого замыкания вспыхнула электроподстанция, сообщает паблик «ТОС п.Верхнеолонецкий».

От загоревшегося вчера вечером оборудования, занялась сухая трава на полях. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться в сторону жилых домов и леса.

Однако благодаря бдительности и мужеству жителей деревни самого страшного не случилось. Раиса и Виктор Пижуевы сразу же сообщили в МЧС о пожаре и, чтобы не терять время, вызвали на подмогу семью дочери из Коткозера, до которого от Лумбозера около пяти километров.

Натальи и Андреем Чупуковы, вместе с сыном Данилом, учеником 11 класса Коткозерской школы, приехали и стали помогать бороться с огнем.

«Именно благодаря их усилиям, до приезда пожарной машины, удалось потушить основной пожар и спасти деревню»,

– пишет о происшествии Надежда Рубец, разместившая пост.

Она добавляет, что летом 2018 года, также из-за неисправности этой электроподстанции, уже был пожар. // Фото: vk.com