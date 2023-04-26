Жители Олонца ждут окончания ремонта городской бани

Жители Олонца надеются на скорое завершение капитального ремонта городской бани. Депутаты городского поселения добавили на ремонт денег из бюджета. Глава Олонецкой администрации лично контролирует ход работ.

Глава Олонецкого района Вадим Мурый сообщил, что встретился с арендатором здания бани, осмотрел помещения, ознакомился с закупленной сантехникой, проверил качество выполняемых работ.

Судя по всему, общественная баня в Олонце будет комфортабельной и современной. В ближайших планах - оборудование вентиляции.



От арендатора в адрес районной власти поступила просьба о помощи в проведении капитального ремонта. Этот запрос рассмотрели на заседании городского Совета. Очередная сессия состоялась 25 апреля.

В ходе заседания депутаты Совета внесли изменения в бюджет Олонецкого городского поселения. За счет увеличения доходных источников планируется оказание помощи в приобретении оборудования для банных услуг. // Фото: группа "Чтобы лучше было жить".