Жители Олонца устали ждать открытия бани и пошли в приемную Путина

Длительное время жители карельского города Олонец ожидают открытия бани после ремонта. В октябре прошлого года их терпение кончилось, и они обратились в приемную президента РФ Путина.

Муниципальная баня в Олонце еще в 2020 году была отдана в аренду частному лицу. Как следует из официального ответа, арендатор при заключении договора не увидел скрытые недостатки помещения, которые сейчас приходится исправлять.

Ремонт бани продлен до 31 декабря 2023 года, сообщают из приемной Путина. Однако фотография, опубликованная в олонецкой группе «Чтобы лучше было жить», сделана 16 января.

Судя по всему, жители Олонца еще нескоро сходят в баню. // Фото: «Чтобы лучше было жить».