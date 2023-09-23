23 сентября 2023, 17:28
Жители новостроек в Петрозаводске сушат белье на ветру – нет балконов
В новых жилых комплексах для переселенцев из аварийного жилья не предусмотрели балконов
Жители многоэтажек на Морозной улице в карельской столице вынуждены сушить белье на улице. Фотографию опубликовал пользователь группы «Подслушано в Петрозаводске».
Он отметил, что квартиры в этом жилом комплексе стоят порядка шести миллионов рублей.
- Вид отпад. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Труселя по ветру сушит сосед мой,
- написал горожанин.
Ему ответили в комментариях, что в ЖК на Морозной и Вьюжной улицах есть дома без балконов для переселенцев. Квартиры там выделяли тем, кто рад получить хоть какое-то жилье после мытарств в аварийном фонде.
Жильцы этих новостроек оборудовали сушилки во дворе и пользуются ими. // фото: «Подслушано в Петрозаводске»/ВКонтакте