Жители новостроек в Петрозаводске сушат белье на ветру – нет балконов

Жители многоэтажек на Морозной улице в карельской столице вынуждены сушить белье на улице. Фотографию опубликовал пользователь группы «Подслушано в Петрозаводске».

Он отметил, что квартиры в этом жилом комплексе стоят порядка шести миллионов рублей.

- Вид отпад. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Труселя по ветру сушит сосед мой,

- написал горожанин.

Ему ответили в комментариях, что в ЖК на Морозной и Вьюжной улицах есть дома без балконов для переселенцев. Квартиры там выделяли тем, кто рад получить хоть какое-то жилье после мытарств в аварийном фонде.

Жильцы этих новостроек оборудовали сушилки во дворе и пользуются ими. // фото: «Подслушано в Петрозаводске»/ВКонтакте