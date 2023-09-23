Вандалы испортили табличку на еврейском кладбище в Петрозаводске

Неизвестные вандалы изрезали табличку при входе на еврейское кладбище в Петрозаводске. Об этом рассказали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Табличку установили на камне около кладбища в районе Вольной улицы на границе с Неглинским кладбищем. Кто-то изрезал ее, пользователь опубликовал фотографию.

- Люди, вы с своем уме?! Не тревожьте мертвых независимо от веры: ни православных, ни католиков, ни буддистов, ни иудеев. Просто позорище какое-то,

- написал он.

Автор снимка предположил, что акт вандализма совершили «малолетние дебилы». // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте