Играющих на краю крыши детей сняли в Петрозаводске

В Петрозаводске дети продолжают испытывать судьбу, играя в опасные игры. Очередной случай зафиксирован на Кукковке, пишет паблик «Подслушано в Птз».

Горожане стали свидетелями того, как двое маленьких детей гуляют по самому краю крыши строения. Снимок сделан у дома №15 по улице Фролова днем 14 сентября.

«Родители, узнаете своих? Проведите беседу», - просят неравнодушные очевидцы. // Фото: «Подслушано в Птз»