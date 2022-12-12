Жители Кварцитного остались без света из-за энергоаварии

Сегодня утром вышла из строя кабельная линии 10 кВ в поселке Кварцитный. Жители поселка остались без электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС – Петрозаводск».

«На данный момент специалисты проводят восстановительные работы»,

- отметили энергетики.

Они также добавили, что большинство потребителей будет подключено к резервному источнику электроснабжения. // Фото: unsplash​.