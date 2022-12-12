12 декабря 2022, 11:03
Жители Кварцитного остались без света из-за энергоаварии
Потребителей подключат к резервному источнику электроснабжения
Сегодня утром вышла из строя кабельная линии 10 кВ в поселке Кварцитный. Жители поселка остались без электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании «ОРЭС – Петрозаводск».
«На данный момент специалисты проводят восстановительные работы»,
- отметили энергетики.
Они также добавили, что большинство потребителей будет подключено к резервному источнику электроснабжения. // Фото: unsplash.