Пудожанин вломился в чужую квартиру и украл стиральную машину

Жительница Карелии сообщила в полицию о краже стиральной машины. Ей позвонила квартирантка и сообщила, что кто-то взломал замок на двери.

Оперативники установили, что к преступлению причастен житель Пудожа, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи.

Полицейским он пояснил, что выпивал с друзьями, когда один из них обмолвился, что хочет купить подержанную стиральную машину. Подозреваемый вспомнил, что бывал в доме неподалеку и видел у хозяйки технику.

По версии следователей, он проник в чужое жилье, вынес стиральную машину, но до покупателя не донес и бросил ее. Полиция завела уголовное дело о краже. // фото unsplash.com