Жители карельского города вынуждены ходить по колено в грязи

Улицу Октябрьскую заполнила непроходимая грязь. В паблике «Подслушано в Суоярви» люди делятся комментариями к фото участка дороги, где без резиновых сапог не пройти. Людям надоело терпеть неудобства, связанные с новостройкой в этом районе.

Как пишет Светлана Казакевичене, со строительством нового дома не только разбита дорога так, что она превратилась в жидкую трясину, но стали часто случаться перебои со светом, подачей воды, теплом: «И это еще только один дом построили, подвели к нему тепло и воду. А что будет, когда все дома возведут?!» — задается она вопросом.

Люди возмущаются, что за состоянием дороги никто не следит, а оно уже таково, что ученикам младших классов по дороге до школы не добраться, к домам не подойти.

«Это продолжается год. За все время стройки трактор два раза дорогу почистил, — возмущаются суоярвцы.

Жителей Октябрьской улицы поддерживают и другие горожане. Они жалуются на свои «магистрали», в частности, на Первомайскую улицу.

Одна из подписчиц, обратилась к главе республики и получила ответ от главы района Р. В. Петрова, что подрядная организация приступила к выполнению работ по отсыпке дороги по улице Октябрьской. Срок окончания работ предварительно до 14.04.2023 г.

Ну а пока люди пробираются по грязи и думают, подобно героине Островского: «Почему люди не летают?» //фото из паблика «Подслушано в Суоярви»