Жители Карелии замерзают в квартирах

В Карелии из-за аномальных холодов в трубах замерзла не только вода, но замерзают и люди.

Жители сразу нескольких населенных пунктов публикуют в социальной сети фотографии термометров, столбик которых показывает от +10 до +16 градусов. На холод пожаловались пользователи паблика «Подслушано в Медвежьегорске».

Также о холоде в квартирах сообщают жители Суоярви. В паблике «Наш город Суоярви» опубликованы фото термометров жильцов домов №8 на Суоярвском шоссе, №1-б на Кайманова, Идрисова-9.

По информации ИА «Республика» в Суоярви котельная «Экотоп» снизила параметры подачи воды в систему. В адрес руководства котельной направлена претензия с требованием не допускать нарушений теплового режима. По сообщению издания, котельные, которые обслуживает «КарелКоммунЭнерго» работают в штатном режиме.

Также мерзнут некоторые жители Кеми. Как сообщил глава администрации района Дмитрий Петров, в доме 13-а по улице Гидростроителей в части квартир температура не соответствует нормативной. В ходе обследования был выявлен конструктивный дефект, допущенный при строительстве дома.

«Намечено комиссионное обследование с фиксацией температурных параметров. По итогам обследования материалы будут направлены в теплоснабжающую организацию для перерасчета платы за тепло»,

- написал чиновник. По словам Петрова, управляющая компания совместно с фондом капремонта обязана оперативно решить вопрос ремонта и переустройства системы отопления в квартирах. (фото tvkrasnodar.ru)