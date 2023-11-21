Жители Карелии собирают средства для земляков — участников СВО

Фронтовая концертная бригада «За мирное небо» Пряжинского района дала концерты в поселках Муезерский и Ледмозеро, а также в селе Ругозеро.

«Нас не хотели отпускать со сцены. Жители принимали с теплотой и добротой. Особенно было отрадно выступить перед нашими воинами в Ругозеро», — рассказал руководитель коллектива Александр Пшенников.

Не оставил равнодушными зрителей и документальный фильм Татьяны Чаплыгиной и Кирилла Огнева «Поездка по Донбассу», который демонстрировали во время концерта.

Поездку организовал Карельский фонд имени Александра Невского для сбора средств в помощь бойцам из Карелии, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на Украине.



«Благотворительный концерт стал первым подобным мероприятием, которое состоялось в Муезерском районе. Впечатления от выступлений артистов очень хорошие, их творчество цепляет за душу, многие зрительницы не смогли сдерживать своих слез», — рассказал на своей страничке ВКонтакте глава администрации Муезерского муниципального района Александр Пашук.

Добавим, что агидбригада «За мирное небо» уже четыре раза выезжала на территорию Луганской и Донецкой народных республик, где давала концерты Творческий коллектив также доставлял бойцам в зону СВО гуманитарный груз. И сейчас он готовится к новой поездке.//фото: Светлана Иванова