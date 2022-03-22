Жители Карелии смогут задать вопросы медикам в чатах Telegram

Медицинские чаты в Telegram создал Минздрав Карелии. В ведомстве сообщили, что такой формат поможет повысить доступность и качество медпомощи.

Чатов два: один для жителей карельской столицы, другой – для проживающих в районах. Они работают с понедельника по субботу включительно, с 8:00 до 20:00.

На вопросы пациентов обещают ответить в течение двух часов. В каждом чате присутствуют главврачи и их заместители, заведующие структурными подразделениями, активные жители республики, модераторы, волонтеры.

В чатах не дают консультаций и не делают медицинских назначений. Там можно решить вопрос записи к врачу, вызова его на дом, сообщить о проблеме очередей в поликлиниках, записаться на обследование и тестирование, получить разъяснение о нормативных документах и т.п. // Фото: culture.ru