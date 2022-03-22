По заявкам работодателей в Карелии обучат 600 специалистов

Новым компетенциям обучат в текущем году как минимум 600 жителей Карелии. На это из регионального бюджета выделил 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства РК.

В республике уже начали обучать 140 безработных. Это делают по заявкам работодателей, возможно также индивидуальное обучение. Если федеральный бюджет окажет дополнительную поддержку, число обучающихся увеличат.

Работодатели республики заявили о необходимости подготовки с последующим трудоустройством на предприятиях электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, официантов, поваров, водителей погрузчика, трактористов, машинистов экскаватора, сварщиков.

С середины марта занятия начались в группе безработных по профессии «Водитель троллейбуса». Всем, кто успешно пройдет обучение, дадут возможность трудоустроиться в ПМУП «Городской транспорт».

Группа из 11 безработных Петрозаводска и Прионежского района обучается в Петрозаводском автотранспортном техникуме. Все получат свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Сейчас идет набор в группы портных, водителей погрузчика, сборщиков корпусов металлических судов, машинистов трелевочной машины. Всех изъявивших желание пройти обучение по этим профессиям трудоустроят на «Карельский окатыш», в компанию «НСТ», на Онежский судостроительно-судоремонтный завод. // Фото: источник