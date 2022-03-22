Опасный тополь на улице Пробной решено снести

И уже со сходом снега начались работы по удалению деревьев. В частности, на улице Пробной,18 начался снос старого тополя и утилизация распиленной древесины. Утилизацией чурок занимается сама подрядная организация. Что используют на свои нужды, а что размельчают с помощью специализированного оборудования.

«Эти работы делаются в первую очередь для безопасности горожан, а в Петрозаводске на данный момент насчитывается несколько тысяч деревьев, которые действительно необходимо убрать»,

- прокомментировал работы депутат Петросовета Александр Ершов. (Видео)