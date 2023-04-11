Жители Карелии смогут выбрать территории для благоустройства

Всероссийское голосование по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ, пройдет с 15 апреля по 31 мая. Принять в нем участие сможет каждый житель России.

Впервые онлайн-голосование на единой общероссийской платформе проводилось в 2021 году. Тогда в Карелии в нем участвовали 27 территорий. 14 из них, набравшие наибольшее число голосов, стали победителями и были благоустроены в 2022 году.

Среди победителей, например, площадка на набережной озера Контокки в Костомукше. Там за счет средств нацпроекта «Жилье и городская среда» установили скамейки, качели и фоторамку, а также отремонтировали фонтанное оборудование. В Петрозаводске обустроили Кукковский сквер и Якорный парк. В сквере установили детскую игровую площадку, площадку для отдыха, ограждения, вымостили пешеходные дорожки. В Якорном парке также появилась детская площадка, здесь отсыпали пешеходные дорожки и площадки. Сделано благоустройство тротуаров в кондопожском сквере на улице Калинина и сквере возле школы № 5 в Сегеже.

В этом году в онлайн-голосовании на платформе zagorodsreda примут участие 79 территорий в Петрозаводске, Костомукше, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Сегеже, Питкяранте, Сортавале, Пудоже, Повенце, Муезерском, Надвоицах, Кончезере и Суоярвском муниципальном округе.

40 территорий, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2024 году за счет федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды. // Фото: пресс-служба правительства РК.