Жители Карелии проверят знания в IT-сфере

Жители Карелии смогут написать «Цифровой диктант». Образовательная акция стартует в полдень 10 апреля в Детском технопарке «Кванториум Сампо» в Петрозаводске на улице Крупской,12.

В этот день знания в цифровых технологиях проверят студенты, школьники, граждане, пенсионеры, сообщили в пресс-службе правительства республики. Пройти онлайн-тестирование с 9 по 24 апреля может любой житель республики старше 7 лет. Сделать это можно здесь.

Традиционно «Цифровой диктант» пройдет для четырех возрастных групп. Вопросы затронут знание базовых программ и приложений, цифровых сервисов, безопасного поведения в Интернете и сферы IT-технологий.

В прошлом году наша республика с баллом 7,58 заняла пятое место среди субъектов Северо-Запада. Жители Карелии продемонстрировали уровень цифровой грамотности выше среднего по России. (фото kun.uz)