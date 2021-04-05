Путин объявил «гаражную амнистию» с 1 сентября

Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Она стартует с 1 сентября 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оформить право собственности на землю смогут хозяева помещений, возведенных как объекты капитального строительства до введения в силу Градостроительного кодекса - 30 декабря 2004 года. Однако воспользоваться этой амнистией смогут не все, а только те, кому участок был предоставлен организацией или органом власти, либо владелец получил гараж и землю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Упрощенный порядок оформления в собственность распространяется также на владельцев некапитальных металлических гаражей, если землю под ними в свое время выделяли гаражному кооперативу.

Всего под «амнистию» подпадают 3,5 миллиона граждан. Она продлится до 1 сентября 2026 года. Фото ytimg.com