Жители Карелии провели новогодние каникулы на азиатских курортах

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес местных туристов к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнули 12% от общего числа туристов из Карелии, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной.

На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольший интерес и наибольший прирост демонстрирует Египет. Турпоток увеличился на треть и составил 81% от общего числа российских туристов на континент. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что у россиян на Египет пришлось 29% проданных туров.

Путешествия в Европу сократились на 3%, наибольшее падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Количество местных путешественников, выезжавших в гости к финскому Деду Морозу, сократилось на 30%. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов.

Интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток россиян в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. Среди карельских туристов интерес к самому популярному островному государству Карибского моря снизился на 20%. При этом продажи туров на остров снизились лишь на 15%.

Части туристов лишилась и Турция, туда летало на 14% меньше путешественников из Карелии, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в ТОП-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.

Наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.

Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Беларусь, здесь отдохнуло на 30% больше местных туристов, чем в прошлом году. На втором месте Грузия, далее следуют Армения, Казахстан и Узбекистан.

В среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.

Фото: МегаФон/Shutterstock