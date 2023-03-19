Жители Карелии прокатились на коньках по трассе

Житель деревни Кинерма опубликовал на своей странице фото дороги Ведлозеро-Видлица. Трасса превратилась в сплошной каток. На фото видно, как местные жители воспользовались случаем, чтобы встать на коньки.

Жители деревни Кинелахта ранее пожаловались, что по этой дороге можно передвигаться только на коньках. В тот же день дорожными службами туда был направлен трактор, который ножом резал по ледяной поверхности дороги.

«Но даже если не будет подсыпки, все равно уже можно ехать. Тем более на шипах. Но будем смотреть завтра, я думаю эффект будет», - пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

Стало известно, что по ледяной «дороге жизни» в Кинелахту доставлены продукты и почта. // Фото Павла Притупа, vk.com