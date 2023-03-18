Национальный архив готовит презентацию уникального сборника

350-летний юбилей со дня рождения императора Петра I широко отмечали в России в прошлом году. В связи с памятной датой Национальный архив Карелии совместно с ПетрГУ выпустил сборник «Петровские памятники и памятные места Карелии».

Петровская эпоха преобразила Карелию. По итогам Северной войны русско-шведская граница была отодвинута далеко на север, прекратилась многовековая шведская агрессия. Возникла мощная промышленная база – Олонецкие петровские заводы. Появилось новое поселение – слобода при Петровских заводах, ставшая позднее Петрозаводском.

Мест, напоминающих о Петре I в Карелии не так много, но они в разной степени известны: Варашев камень и Осударева дорога, Повенецкий завод и Государев сад, Кончезерский завод и первый русский курорт Марциальные воды, который Петр I посетил четыре раза.

Сборник вышел небольшим тиражом в 300 экземпляров. Научный редактор издания – Александр Пашков, доктор исторических наук, профессор Петрозаводского университета.

Как удалось во время русско-шведской войны уберечь Петровский храм, где было «книг, риз и утварей немалое число» от разорения, каким был бюст императора в Петрозаводском общественном саду в 1824 году, и что нашли на месте установки памятника Ленина — смотрите в нашей передаче.