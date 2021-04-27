Жители Карелии попали в буран и застряли в снегу под Териберкой

Жители Карелии в конце апреля отправились в Мурманскую область на рыбалку. По пути их настигла метель. 24 апреля дорогу между Териберкой и Мурманском замело, пишет «Комсомольская правда».

По словам одного из рыбаков, такого он за всю жизнь в родной Карелии даже не видел. Со слов мужчины, перед собой видно лишь 4 метра. Микроавтобус рыбаков сел на пузо, колеса вращались в воздухе. Из снежной западни рыбаки выбрались самостоятельно.

Карельским рыбакам повезло, что дорогу на Териберку не закрыли, как это было 14 апреля.