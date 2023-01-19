Жители Карелии переплатили за ЖКУ около 1,2 млн рублей

Многие жители Карелии в прошлом году поставили под сомнение правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги. Из 855 поступивших обращений большинство касались именно платежей, сообщили в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Сотрудники ведомства провели 42 внеплановые проверки. Исполнителям услуг выдали 18 предписаний об устранении выявленных нарушений.

В результате в ряде случаев плату за ЖКУ скорректировали и вернули жителям многоквартирных домов 1 миллион 189 тысяч рублей. Это необоснованно начисленные деньги. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»