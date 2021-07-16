Жители Карелии отдали мошенникам больше 85 млн рублей за полгода

Жителей Карелии не оставляют в покое мошенники. Только за последние полгода в региональном МВД расследовали 1 424 подобных дел. Потерпевших в общей сложности «нагрели» более чем на 85 222 000 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главными схемами остаются обман при покупкахт в Сети и звонки от лже-сотрудников банка. Несмотря на то, что таких случаев было уже множество и они получили широкую огласку, люди продолжают попадаться на удочку преступников.

Так, 15 июля о потере почти 200 тысяч рублей сообщила полицейским 30-летняя петрозаводчанка. Ее обманули стандартно – позвонили, представились сотрудниками «Госуслуг» и сообщили о взломе профиля.

Неизвестный рассказал, что кто-то якобы пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы сохранить деньги, женщина выдала аферистам все коды из смс.

В итоге потерпевшая перевела мошенникам 97 тысяч рублей сама, а на 100 тысяч рублей они оформили кредит на ее имя. Глаза на реальность девушке открыл бывший муж, которому петрозаводчанка рассказала о ситуации. После этого она пришла к полицейским. // Фото: «Моя околица»