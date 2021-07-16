16 июля 2021, 14:10
Четверо воришек оставили без связи целый поселок в Пряжинском районе
Злоумышленники украли 24 километра кабеля в Кинелахте и выплатят его стоимость
С четырех осужденных за кражу кабеля воздушных линий мужчин взыскали стоимость похищенного в рамках гражданского иска. Его подал в суд прокурор Пряжинского района, сообщили в республиканской прокуратуре.
Четверо приятелей договорились заранее и украли как минимум 24 километра воздушного кабеля ПАО «Ростелеком» в поселке Кинелахта.
В результате услуг связи были лишены не только жители, но и сотрудники лесничества, магазина и почты.
Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 300 тысяч рублей. Суд решил взыскать эти деньги с осужденных, удовлетворив требование прокурора. // Фото: pxfuel