Четверо воришек оставили без связи целый поселок в Пряжинском районе

С четырех осужденных за кражу кабеля воздушных линий мужчин взыскали стоимость похищенного в рамках гражданского иска. Его подал в суд прокурор Пряжинского района, сообщили в республиканской прокуратуре.

Четверо приятелей договорились заранее и украли как минимум 24 километра воздушного кабеля ПАО «Ростелеком» в поселке Кинелахта.

В результате услуг связи были лишены не только жители, но и сотрудники лесничества, магазина и почты.

Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 300 тысяч рублей. Суд решил взыскать эти деньги с осужденных, удовлетворив требование прокурора. // Фото: pxfuel