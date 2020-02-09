Жители Карелии наблюдали в небе редкое природное явление

В минувшую пятницу жители Питкяранты и окрестностей могли наблюдать редкое природное явление - гало. Игру света в небе запечатлела жительница приладожского города Зинаида Моисеева, сообщает паблик газеты «Новая Ладога».

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

В древние времена гало, как и другим необъяснимым небесным явлениям, люди приписывали мистические значения дурных предзнаменований (особенно для гало крестообразной формы или для двойников светил). Например, в «Слове о полку Игореве» говорится, что перед самым наступлением половцев и взятием в плен князя «четыре солнца засияли над русской землей». Это было на тот момент воспринято как знак прихода большой беды.