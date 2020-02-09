Карелия - среди регионов-лидеров по числу разводов

Карелия заняла третье место по числу разводов среди всех регионов России. Данные о количестве свадеб и разводов за 11 месяцев 2019 года опубликовал Росстат.

Согласно информации статистического ведомства, на 1000 человек в Карелии приходится 4,5 развода. Такие же показатели у Мурманской области. Больше - только в Камчатском крае (4,6) и Сахалинской области (5,3).

Стоит отметить, что общее количество разводов сократилось с 541 тысячи за 11 месяцев 2018 года до 472 тысяч в 2019-м.

За 11 месяцев 2019 года в России заключено почти 844 тысячи браков, что примерно на три тысячи меньше, чем годом ранее за тот же срок. Больше всего браков заключают в Санкт-Петербурге (8,8 на 1000 человек), Севастополе (8,5) и в Камчатском крае (7,6).