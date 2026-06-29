Жители Карелии могут воспользоваться Арктической ипотекой от Сбербанка

Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья

Фото: Кандинский

Сбер запустил прием заявок на Арктическую ипотеку – жители Карелии могут получить сниженную ставку. Арктическая ипотека позволяет купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами.

Сниженная ипотечная ставка будет доступна на покупку жилья, которое расположено на сухопутной территории Арктической зоны России.

Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса составляет от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. Купить квартиру или построить дом на Севере можно будет по сниженной ставке — 2% годовых. В Арктической зоне проживает около 2,5 млн человек — рассчитываем, что программа будет так же востребована, как Дальневосточная ипотека. Приобрести недвижимость или построить дом по льготной программе для жителей Арктики смогут молодые семьи до 36 лет, родитель до 36 лет с одним или несколькими детьми до 19 лет, участники программы «Дальневосточный и Арктический гектар», работники медицинской и образовательной сфер, а также граждане, переехавшие из зоны проведения спецоперации,

- сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Подать заявку на Арктическую ипотеку можно онлайн на Домклик.

На правах рекламы. ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893. Лиц. ЦБ РФ №1481.