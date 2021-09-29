Жители Карелии могут дополнить гаджеты Xiaomi цифровыми сервисами

Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома.

«Гаджеты от Xiaomi пользуются популярностью среди жителей Карелии. Теперь получать максимум от технологий будет еще проще: в одном месте можно купить умные устройства и электронику, а также подключить нужные цифровые услуги и современные сервисы, такие как подписка на онлайн-кинотеатр KION»

— отмечает директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store»

— комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Подключиться к МТС в салонах Mi Store смогут жители 18 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и др.