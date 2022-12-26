Жители Карелии могут больше узнать о пособии на детей до 17 лет

Во вторник, 27 декабря, Пенсионный фонд Карелии проводит еженедельную горячую линию. В этот раз она будет посвящена вопросам назначения и выплаты единого пособия на детей с рождения до 17 лет.

Получить консультацию о правилах назначения пособия и его размере можно с 11.00 до 13.00 по телефону горячей линии (8-8142)-79-59-14.

В ведомстве напомнили, что пособие вводится с 1 января 2023 года. Выплата может назначаться семьям с низкими доходами с учетом комплексной оценки имущества семьи. // Фото: pxhere.