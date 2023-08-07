Жители Карелии могут бесплатно стать IT- специалистом в «Школе 21»

Участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий старше 18 лет, независимо от города проживания. Чтобы получить востребованную профессию в сфере ИТ, нужно подать заявку на обучение и пройти отборочный интенсив, который в кампусе в Великом Новгороде стартует уже 18 сентября.



После поступления участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер – всего их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Одной из обязательных частей образовательной программы является стажировка, которая длится три месяца. После данного этапа участники обучения успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании по своему направлению.





У жителей Карелии есть уникальный шанс - для всех, кто мечтает о карьере в сфере информационных технологий, есть возможность получить качественное бесплатное образование в соседнем регионе. Для этого не нужно далеко ехать – шесть часов на поезде, и вы - в Великом Новгороде. «Школа 21» от Сбера проводит обучение по методике «равный равному»: без учителей, лекций и оценок по индивидуальному графику – школа работает в формате 24/7. Это дает возможность совмещать учебу с работой или учебой в вузе. Каждый сам определяет свой темп обучения - можно его закончить за 1,5 года, а можно за 3. При этом можно выбрать одно направление или несколько. У каждого своя индивидуальная учебная траектория – главное правильно оценить свои силы и расставить приоритеты,

- рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.



Поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50% участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников четырех кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет. По данным «Школы 21» мужчины чаще регистрируются на обучение, на женщин приходится треть заявок.



Сейчас профессия в области информационных технологий особенно востребована – она открывает двери для карьеры не только в IT-сфере, но и помогает предпринимателям в развитии своего бизнеса. Сейчас бизнес активно цифровизируется – это увеличивает его эффективность, расширяет клиентскую базу и повышает конкурентоспособность. Сейчас очень важно понимать тренды и внедрять новые технологии в бизнес - это помогает адаптироваться к меняющемуся рынку. Поэтому мы приветствуем любую возможность получить бесплатное образование в этой сфере. Тем более, благодаря введенному новому железнодорожному маршруту Петрозаводск-Великий Новгород появился прямой поезд с билетами, которые дешевле, чем на обычный поезд. Я приглашаю жителей Карелии воспользоваться этой возможностью и получить образование в «Школе 21»,

- сообщил Министр экономического и промышленного развития Карелии Олег Ермолаев.



«Школа 21» – это проект индустрии образования Сбербанка. В Великом Новгороде – это первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: пресс-служба Сбер