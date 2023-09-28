28 сентября 2023, 21:04
Жители Карелии корзинами выносят грибы из леса даже в конце сентября
Невероятно урожайный на грибы год получился в республике
Жители Карелии продолжают собирать невероятное количество грибов даже в самом конце сентября. Люди делятся своими успехами в соцсетях.
Так, жительница республики Александра Зорина рассказала нашему изданию, что в минувшую субботу набрала несколько корзин грибов в Лахденпохском районе. По словам девушки, в основном попадались белые и моховики, также набрали немного подосиновиков.
«Мы каждую неделю в бору по субботам»,
- добавила собеседница портала «Петрозаводск говорит».
Александра опубликовала фотографии корзинок, полных грибов. Такому улову позавидует любой любитель тихой охоты. // Фото: Александра Зорина