Жители Карелии беспокоятся за урожай

Дачники и огородники просят «выключить» дождь. Обильные осадки заливают грядки.

«Всё должно быть в меру. Луку нужна вода в июне, чтобы нарастить зеленую массу, редиске нужна вода, чтобы была сочный и не ушла в стрелу. Переизбыток воды плохо влияет на томаты и огурцы, если они высажены в открытый грунт, то может пойти корневая гниль, и растение погибнет»,