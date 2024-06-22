22 июня 2024, 08:45
Жители Карелии беспокоятся за урожай
Выпало слишком много осадков, влага может навредить растениям
Дачники и огородники просят «выключить» дождь. Обильные осадки заливают грядки.
«Всё должно быть в меру. Луку нужна вода в июне, чтобы нарастить зеленую массу, редиске нужна вода, чтобы была сочный и не ушла в стрелу. Переизбыток воды плохо влияет на томаты и огурцы, если они высажены в открытый грунт, то может пойти корневая гниль, и растение погибнет»,
— объяснила знаток огородного дела из Пряжинского района Юлия Котомкина.
Но природа к просьбам огородников не прислушивается. По прогнозу метеорологов, Карелию ожидает дождливая погода. //фото Алина Гапеева