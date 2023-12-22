Жители финского Лахти выразили желание изучать русский язык

Жители города Лахти в Финляндии заявили, что хотят продолжать изучение русского языка. Об этом они написали в опубликованном Etelä-Suomen Sanomat 21 декабря открытом письме.

Финны объяснили, что в Лахти и области Пяйят-Хяме живут много людей, для которых русский является родным языком. Ранее Лахти был одним из немногих городов, где русский язык преподавали как иностранный.

Горожане рассказали, что в регионе и раньше было много русскоговорящих людей, а с момента начала СВО туда прибыли и беженцы с Украины, для многих из которых русский язык является родным.

- Мы абсолютно уверены, что должны вместе сделать все возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность начать изучение русского языка в начальных и средних школах,

- добавили авторы письма.

Около 85 тысяч постоянно проживающих в Финляндии человек заявляют, что говорят на русском как на родном. // фото: pexels.com