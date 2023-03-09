Жители Финляндии второй раз за столетие страдают от закрытия границ

Разрыв связей с Россией привел к бытовым проблемам для жителей Восточной Финляндии. Закрыв границу, власти республики создали проблемы для жителей приграничных районов, говорится в статье портала Yle, передает РИА Новости.

Автор отмечает, что после обретения Финляндией независимости чуть более ста лет назад – в 1918 году – все связи с Россией оборвались. Тогда эта ситуация понравилась не всем, как и в наши дни: рухнули выстроенные десятилетиями связи, из-за чего «торговля сошла на нет».

«Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло… То, что происходило на восточной границе Финляндии сто лет назад, очень напоминают нынешние события. Торговля приостановилась, контакты с друзьями и родственниками разорваны, культурное сотрудничество прекратилось»,

- пишет автор.

Как ранее заявили в российском МИД, двусторонние связи Москвы и Хельсинки, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении РФ. / Фото: unsplash.