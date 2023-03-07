Финны придумали лосьон, чтобы обрастать «шерстью» и «быть в тепле»

Два студента в Финляндии создали лосьон, от которого по всему телу растут густые волосы. Об инновационном средстве химика и биолога пишет журнал Science&Vie Junior.

Молодые ученые уверяют, что их средство может любого человека превратить в снежного – то есть йети. Они рассказали о своем изобретении на полном серьезе.

Лосьон надо втирать в кожу 70 дней, тогда он сделает человека «независимыми от энергетических ресурсов» - ему не нужны будут газ и электричество для обогрева.

Летом растительность молодые ученые советуют сбривать. «Шерсть» можно будет использовать повторно. Но как именно, изобретатели не уточнили. // фото: RichLegg/www.istockphoto.com