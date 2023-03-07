07 марта 2023, 19:42
Финны придумали лосьон, чтобы обрастать «шерстью» и «быть в тепле»
Два студента изобрели средство для роста густых волос по всему телу
Два студента в Финляндии создали лосьон, от которого по всему телу растут густые волосы. Об инновационном средстве химика и биолога пишет журнал Science&Vie Junior.
Молодые ученые уверяют, что их средство может любого человека превратить в снежного – то есть йети. Они рассказали о своем изобретении на полном серьезе.
Лосьон надо втирать в кожу 70 дней, тогда он сделает человека «независимыми от энергетических ресурсов» - ему не нужны будут газ и электричество для обогрева.
Летом растительность молодые ученые советуют сбривать. «Шерсть» можно будет использовать повторно. Но как именно, изобретатели не уточнили. // фото: RichLegg/www.istockphoto.com