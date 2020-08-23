Жителей России предупредили о природных аномалиях

С течением времени в России почти не останется стабильной погоды, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, погодные аномалии связаны со стационированием планетарной волны.

«Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны»,

– объяснил Семенов.

Примером такого явления можно назвать «бабье лето», то есть резкое потепление после холодной осени. Однако в последнее время, как отметил Семенов, волны «застывают» и в летний сезон.

Климатолог также отметил, что сейчас волны стали «застывать» и в летний сезон. По мнению специалиста, причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

«В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», – заключил он.