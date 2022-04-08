Жителей Петрозаводска задержали за серию краж в Тверской области

В Тверской области задержаны двое жителей Петрозаводска 1995 года рождения. Мужчины подозреваются в серии краж, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, в полицию обратилась директор одного из супермаркетов Торжка, которая сообщила о краже алкоголя из магазина. Ущерб составил около 4000 рублей. Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и установили подозреваемых и автомобиль, на котором они скрылись. Информация о них была передана наружным нарядам.

Вскоре схожая по приметам машина была остановлена в селе Медное. При проверке документов сотрудник ГИБДД заметил большое количество алкоголя, табачной продукции и косметики в салоне и предположил, что товары были украдены.

Петрозаводчане были задержаны и доставлены в отделение, где признались в краже. По информации следствия, наши земляки причастны к семи аналогичным преступлениям, совершенным только в Торжокском районе. Проверяется их причастность к другим подобным кражам в области. Решается вопрос об аресте жителей карельской столицы. Фото: МВД по Тверской области