Жителей Петрозаводска повсюду подстерегают опасные сосульки

Жалобы на опасно свисающие с крыш и козырьков подъездов сосульки поступили в ЕДДС Петрозаводска. Адресов несколько, горожан просят быть осторожнее.

В частности, с крыши дома № 22 на улице Чернышевского со стороны дороги свисает пласт снега.

С кровли дома № 11 по проспекту Ленина со стороны дороги свисают сосульки и падают на тротуар.

Также сосульки заметили на крыше дома № 12 на улице Титова и дома № 9 на улице «Правды».

На крыше дома № 37 на улице Красной тоже заметили наледь и сосульки, с козырька подъезда свисают сосульки. Информацию передали управляющим компаниям, чтобы они устранили нарушения. // фото: unsplash.com