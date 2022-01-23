23 января 2022, 13:34
Жителей Карелии предупреждают о сильном ветре
В отдельных районах республики ожидается гололед
В Карелию идет непогода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский гидрометцентр.
По данным ЕДДС, с первой половины дня 24 января, начиная с северных районов, местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. В отдельных районах республики ожидается гололед.
Жителям и гостям Карелии стоит быть предельно внимательными при нахождении на улице. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures