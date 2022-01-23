Жителей Карелии предупреждают о сильном ветре

В Карелию идет непогода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

По данным ЕДДС, с первой половины дня 24 января, начиная с северных районов, местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. В отдельных районах республики ожидается гололед.

Жителям и гостям Карелии стоит быть предельно внимательными при нахождении на улице. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures