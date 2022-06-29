Жителей Карелии предупредили о вредных примесях в воздухе

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕДДС Петрозаводска.

Специалисты Карельского ЦГМС прогнозируют, что ночью и утром с 30 июня по 3 июля в воздухе на территории республики появятся вредные примеси, которые будут плохо рассеиваться. Такое обычно происходит на фоне полного штиля, в безветренную погоду.