29 июня 2022, 15:55
Жителей Карелии предупредили о вредных примесях в воздухе
Неблагоприятное явление ожидается с ночи 30 июня
Жителей Карелии предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕДДС Петрозаводска.
Специалисты Карельского ЦГМС прогнозируют, что ночью и утром с 30 июня по 3 июля в воздухе на территории республики появятся вредные примеси, которые будут плохо рассеиваться. Такое обычно происходит на фоне полного штиля, в безветренную погоду.
- Ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферном воздухе (НМУ I степени опасности), - сказано в сообщении. // Фото: pxhere.com