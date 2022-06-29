Стало известно снесут ли бывший кинотеатр «Искра»

Жители Петрозаводска стали обращаться к мэру с вопросами о судьбе здания, в котором ранее располагался кинотеатр «Искра». Вокруг появился забор, но это не значит, что объект снесут, заверил Владимир Любарский.

Он пояснил, что дом на улице Чапаева выкупили. Новый владелец не будет его сносить, да и не может.

Здание признали объектом культурного наследия. Владелец хочет его перепрофилировать и решил посоветоваться с горожанами, что они хотят видеть на месте бывшего кинотеатра. А забор поставили для защиты от вандалов.