Житель Сортавалы сжег чужую машину и угрожал убить ее хозяина
В Сортавальский городской суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города, обвиняемого в совершении сразу двух преступлений, сообщает прокуратура Карелии.
Расследованием установлено, что в декабре 2020 года горожанин, будучи пьян, пришел к своему знакомому, с которым находился в конфликте.
Пребывая в доме потерпевшего, он высказал в адрес хозяина и его жены угрозы физической расправы, используя нецензурную лексику.
После этого мужчина решил наглядно продемонстрировать супругам серьезность своих намерений, для чего проник в принадлежащий им автомобиль и поджег находившиеся в нем документы деньги, из-за чего произошло возгорание машины. В результате пожара потерпевшему причинен ущерб – более 240 000 рублей.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину.
Фото с сайта 25.mchs.gov.ru