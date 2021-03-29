Житель Сортавалы сжег чужую машину и угрожал убить ее хозяина

В Сортавальский городской суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города, обвиняемого в совершении сразу двух преступлений, сообщает прокуратура Карелии.

Расследованием установлено, что в декабре 2020 года горожанин, будучи пьян, пришел к своему знакомому, с которым находился в конфликте.

Пребывая в доме потерпевшего, он высказал в адрес хозяина и его жены угрозы физической расправы, используя нецензурную лексику.

После этого мужчина решил наглядно продемонстрировать супругам серьезность своих намерений, для чего проник в принадлежащий им автомобиль и поджег находившиеся в нем документы деньги, из-за чего произошло возгорание машины. В результате пожара потерпевшему причинен ущерб – более 240 000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину.

Фото с сайта 25.mchs.gov.ru