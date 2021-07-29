Житель Питкярнаты обокрал пенсионера и продал вещи за бесценок

Житель Питкярнаты гулял по территории садового некоммерческого товарищества в Прионежском районе и решил забраться в дачный домик. Он украл инструменты, принадлежащие 70-летнему пенсионеру, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Вор пробрался в домик через окно и вынес рубанок с электропилой. Эти вещи стоили как минимум 13 тысяч рублей. Но злоумышленник продал их в Петрозаводске всего за 1 900.

Полученные деньги он истратил. Полицейские нашли 28-летнего злоумышленника, оказалось, что ранее он тоже совершил преступление. Возбуждено уголовное дело, мужчина под стражей. // Фото: chaiknet