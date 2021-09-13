Житель Петрозаводска заставлял девочек делать развратные фотографии

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Петрозаводска. Он обвиняется в совершении интимных преступлений против подростков, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, молодой человек создал в социальных сетях страницы под вымышленным именем. Он знакомился там с несовершеннолетними девочками. Далее мужчина побуждал их делать интимные фотографии и присылать эти снимки ему, а затем распространял их среди других пользователей.

В период следствия горожанин находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото taganrogprav.ru